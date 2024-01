BPC, INSS: veja o que é impactado com o aumento do salário mínimo

Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) no Congresso, o valor previsto para o salário mínimo em 2024 é de R$ 1.412

Atualmente, é pago um total de R$ 1.320. Ou seja, haverá um acréscimo de R$ 92, caso seja confirmado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem até o fim de dezembro para anunciar a quantia do piso válido para o próximo ano, o que deverá ser feito via decreto.

No entanto, o aumento no salário mínim o atingirá também os que possuem direito a benefícios sociais baseados no piso nacional. Veja mais abaixo como cada um deles será afetado.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) tem valor de um salário mínimo, e é pago mensalmente. Seu público alvo é pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência (de qualquer idade) que não tenham condições de se sustentarem sozinhas ou de serem mantidas por suas famílias.

Assim, entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de do próximo ano, com pagamento em fevereiro.

PIS/Pasep

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e Programa de Integração Social (PIS) também serão impactados.

Isso porque o valor do abono salarial é determinado com base no salário mínimo vigente no ano do pagamento. Ou seja, a nova quantia que definirá quanto será pago.

Entenda como é calculado o salário mínimo

A nova política de valorização do salário mínimo prevê que o reajuste seja baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)e no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Além disso, propõe que os índices sejam calculados levando em consideração o ano anterior.