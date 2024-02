Concurso Unificado: inscrições terminam nesta sexta; saiba como fazer

No momento da inscrição, o candidato deve escolher a carreira desejada, que estará dividida em oito blocos temáticos

Além disso, no momento da inscrição, o candidato deve escolher a carreira desejada, que estará dividida em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

Para se inscrever, o indivíduo deve acessar sua conta na plataforma Gov.br, preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital. Serão aceitos todos os níveis de conta na plataforma (ouro, prata ou bronze).

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) , popularmente conhecido como "Enem dos Concursos", encerram-se nesta sexta-feira, 9. Ao todo, serão selecionados 6.640 servidores para 21 órgãos públicos.

Segundo o governo, a expectativa é que 3,5 milhões de candidatos se inscrevam no certame, fora a força de trabalho estimada em 350 mil pessoas.

A prova será realizada no dia 5 de maio, em dois turnos, com ampliação dos locais de prova para 220 cidades (anteriormente eram 217), localizadas em todas as Unidades da Federação.

Os interessados em participar do CPNU terão, ainda, que pagar a taxa de inscrição de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para as de nível superior.

Dessa forma, ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, que será baseada na nota alcançada. As alterações podem ser feitas até o fim da inscrição.

É importante lembrar que o CPNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com taxa de inscrição única.

Já a divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho . Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho .

O processo será organizado por meio de parceria com a Fundação Cesgranrio e 94,6% da população vai ficar até 100 quilômetros de distância dos locais de prova.

Haverá cotas no Enem dos Concursos?

Outro ponto é que haverá reserva de percentuais para cotas específicas no CPNU: 5% do total de vagas de cada um dos cargos a candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros, além de 30% das vagas para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para candidatos de origem indígena.

Concurso Nacional Unificado: entenda como serão as provas

O governo diz que se inspirou no Enem para fazer o modelo de provas do concurso unificado. Elas serão aplicadas no dia 5 de maio em dois turnos:

Matutino

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco

Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação

Vespertino

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

Nível médio: provas objetivas (40 questões).

As avaliações são de caráter classificatório e eliminatório.