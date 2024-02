Concurso Unificado: Governo alerta para congestionamento do site e prazo para pagamento

Concurso nacional unificado: taxa deve ser paga até o dia 15 de fevereiro Crédito: Samuel Setubal

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, alertou nesta quarta-feira, 7 de fevereiro, em entrevista às rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, sobre o risco congestionamento do site e prazo para pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). "Lembrando de novo: para quem ainda não se inscreveu, por favor, que faça isso entre e hoje (quarta) e amanhã (quinta). Não deixem para última hora (sexta) para não ter risco do sistema ficar muito e cheio e não dar conta de todas as inscrições ali no finalzinho", explicou Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, ela ressaltou que aqueles que não conseguiram a isenção precisam pagar a taxa até o dia 15 de fevereiro, caso ainda queiram participar do popularmente conhecido como "Enem dos Concursos".

É importante lembrar que o CPNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com taxa de inscrição única. Dessa forma, ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, que será baseada na nota alcançada. As alterações podem ser feitas até o fim da inscrição. Os interessados em participar do CPNU terão, ainda, que pagar a taxa de inscrição de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para as de nível superior.

A prova será realizada no dia 5 de maio, em dois turnos, com ampliação dos locais de prova para 220 cidades (anteriormente eram 217), localizadas em todas as Unidades da Federação. Segundo o governo, a expectativa é que 3,5 milhões de candidatos se inscrevam no certame, fora a força de trabalho estimada em 350 mil pessoas. Quem será a banca organizadora da prova do Enem dos Concursos? O processo será organizado por meio de parceria com a Fundação Cesgranrio e 94,6% da população vai ficar até 100 quilômetros de distância dos locais de prova.