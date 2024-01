Terminal de contêineres do Porto de Fortaleza é qualificado para PPI; entenda

O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) foi criado com a finalidade de fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada

O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) foi criado em 2016, no âmbito da Presidência da República , com a finalidade de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parceria e de outras medidas de desestatização.

A decisão foi publicada nesta quarta-feira, 24, no Diário Oficial da União . Além dele, outros quatro foram contemplados. São eles:

O terminal de contêineres (MUC04), no Porto de Fortaleza, foi qualificado para o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Governo Federal.

Com a lei que instituiu o PPI, duas estruturas foram criadas na Administração Federal: o Conselho do PPI e a Secretaria do PPI.

O Conselho é o órgão colegiado que avalia e recomenda ao Presidente da República os projetos que integrarão o PPI, decidindo, ainda, sobre temas relacionados à execução dos contratos de parcerias e desestatizações.

Já a Secretaria atua em apoio aos Ministérios e às Agências Reguladoras para a execução das atividades do Programa.

