Porto do Mucuripe terá atendimentos médicos e odontológicos gratuitos neste sábado, 20

Uma ação da Marinha do Brasil irá disponibilizar atendimentos médicos e odontológicos gratuitos durante o próximo sábado, 20, no Porto Marítimo do Mucuripe, em Fortaleza . As consultas serão realizadas mediante agendamento e coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A programação se inicia no dia 19, quando aspirantes da MB irão participar de ações de manutenção da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Matias Beck, com pintura e reparos de hidráulica e elétrica. Durante a estadia, os marinheiros também vão realizar doações de alimentos e itens de higiene pessoal para o Recanto do Sagrado Coração de Jesus e de sangue para o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce).

No dia seguinte, as consultas acontecem de forma inédita no Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, capitânia da Esquadra, maior navio da MB, no qual também estarão disponíveis exames laboratoriais.



Serviço:

Local: Porto Marítimo de Mucuripe

Endereço: Av. Vicente de Castro, 1403

Data: 20/01/24

Início: 8h30

Matéria em atualização