Porto do Pecém supera recorde e movimento de contêineres é 16% maior em 2023

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Em unidades, foram 283.624 contêineres movimentados em 2023, ou seja, cerca de 36 mil a mais do que no ano anterior.

Foram 482.930 TEUs ao longo do ano, enquanto em 2022 o alcance foi de 417.132 TEUs.

Porto do Pecém divulgou nesta sexta-feira, 12, quebra do recorde e aumento de 16% na movimentação de contêineres no fechamento de 2023.

O destaque de movimentação foi para cargas de granel sólido, em especial minérios, escórias e combustíveis minerais.

No total, a movimentação acumulada do Porto do Pecém atingiu 17.389.922 toneladas em 2023. Destes, 10.939.932 t correspondem a desembarque de cargas, enquanto outras 6.122.060 t são de embarques. O resultado corresponde a um crescimento de 2% ante 2022.

No balanço divulgado, dezembro liderou com 56.906 TEUs, sendo o melhor resultado obtido em um único mês ao longo de toda a história do terminal.

Em seguida veio outubro, com 55.162 TEUs foram movimentados. Segundo o comunicado do recorde, até 2023, o Pecém jamais tinha movimentado mais de 50 mil TEUs em um único mês.

Como meta, André Magalhães, diretor comercial do Complexo do Pecém, frisa que o objetivo para 2024 é alcançar meio milhão de contêineres.