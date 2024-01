Porto da Antuérpia apreendeu recorde de 116 toneladas de coca em 2023

O porto belga da Antuérpia, uma das principais portas de entrada dos cartéis sul-americanos de drogas na Europa, interceptou um volume recorde de cocaína em 2023, no total de 116 toneladas.

O ministro belga das Finanças, Vincent Van Peteghem, disse nesta quarta-feira (17) que esse volume representa um aumento de 5% em relação às apreensões de 2022, que já tinham sido um recorde, chegando a 109,9 toneladas.

Já as autoridades holandesas apreenderam 59,1 toneladas de cocaína em 2023, também um forte aumento na comparação com o ano anterior, quando as capturas nos portos de Roterdã e Flushing chegaram a 52,5 toneladas.