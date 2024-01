Cartão consignado: prazo para instituições se adequarem ao sistema é fixado

O objetivo é que as instituições financeiras façam as adequações necessárias sem paralisação na oferta dos produtos relacionados ao cartão de crédito consignado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) editou nesta quarta-feira, 24, no Diário Oficial da União (DOU), uma instrução normativa que fixa os prazos para instituições que ofertam cartão de crédito consignado se adequarem ao sistema.

De acordo com a decisão, o objetivo é que "as instituições financeiras que ainda não tenham implementado as adequações necessárias em seus sistemas possam fazê-los, sem paralisação na oferta dos produtos relacionados ao cartão de crédito consignado."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, estas possuem 60 dias para ofertar os novos contratos de cartão de crédito consignado nas mesmas condições e vantagens previstas para o cartão consignado de benefício. Antes, eram 30 dias.