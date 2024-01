Ceará terá um novo data center até 2025, na Praia do Futuro; veja

Reunião entre governador Elmano de Freitas e CEO da Angola Cables anuncia novo data center no Ceará. Crédito: Carlos Gibaja/Casa Civil

O Ceará receberá um novo data center de 960 metros quadrados (m²) até 2025, instalado na Praia do Futuro, em Fortaleza. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 22, em reunião entre o governador Elmano de Freitas (PT) e Ângelo Dama, CEO da Angola Cables, empresa multinacional que opera no mercado global de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As obras da primeira fase do empreendimento estão previstas para o segundo semestre deste ano, com um investimento de R$ 250 milhões (cerca de 50 milhões de dólares).

