Fraport fecha contrato para complexo logístico; veja detalhes

A Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto Internacional de Fortaleza , firmou contrato com um parceiro econômico para construção de um complexo logístico no espaço imobiliário do aeroporto.

“Esclarecemos que ele possui [parceiro econômico] autonomia para a concepção da proposta da área”, informou em nota.

O objetivo da construção, segundo a Fraport, é promover uma extensão no entorno do aeroporto a fim de despertar o interesse de investidores do mercado imobiliário contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico do país.



Veja as áreas a serem desenvolvidas

O acesso exclusivo pela BR-116 à área destinada ao centro logístico, além da conexão com o aeroporto, facilitará a logística de distribuição de mercadorias por meio terrestre e aéreo, segundo a Fraport.

Em relação ao hotel aeroporto, o acesso será direto para o Terminal de Passageiros.

Já o centro comercial e áreas de varejo e atacado têm acesso independente do aeroporto, com o fornecimento de estacionamentos, além da conexão com a estação de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).