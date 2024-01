Jericoacoara: UFC prevê concurso e investimento de R$ 5 mi em estação científica

A futura estação científica da Universidade do Ceará em Fortaleza (UFC), na Vila de Jericoacoara , demandará um investimento estimado em R$ 5 milhões e a realização de concursos para a formação do corpo docente e administrativo. Veja detalhes do projeto mais abaixo

O objetivo é oferecer cursos de extensão, com diferentes durações, com a inclusão de um turismo comunitário e ecológico.

“Adicionando essas outras estruturas anexas, com cálculos de desenho básico feitos a partir da área do terreno doado, chegamos a uma estimativa de cerca de R$ 5 milhões”, explicou.

Após a avaliação do projeto, foi decidido construir também um centro de formação e alojamentos para receber professores e estudantes, de acordo com Custódio .

"Temos o Centro de Ciências, que trabalha com várias áreas relativas a biologia, ecologia e recursos naturais; temos o Centro de Ciências Agrárias, com todo o campo da gestão pública e da engenharia de pesca; temos o Centro de Humanidades que pode contribuir com várias possibilidades em áreas sociais", complementa com as áreas que podem contribuir futuramente com o projeto.

Existe também a ideia de começar com ofertas de cursos de extensão e, futuramente, ofertar turmas especiais da graduação em Turismo Ecológico.

“Queremos transformar a própria forma de o turismo operar em Jericoacoara. À medida em que ampliarmos a influência da estação científica, será imprescindível um alinhamento com os equipamentos públicos e os empreendimentos turísticos ", ressalta.

Sobre o projeto, o objetivo é um centro de formação robusto, com condições para receber salas de aula, laboratórios e alojamento. Há também projeção de um auditório com capacidade para 250 pessoas, capaz de sediar congressos, seminários e eventos.

Universidade vai ser "voz científica" e guiar parque em vários sentidos

Com a presença da UFC em um parque nacional, há uma espera de que a instituição seja a “voz científica” a guiar as decisões, sendo uma forma de garantir a preservação da biodiversidade terrestre e marinha.

“E outra prioridade será a seguinte: o fato de a gente estar trabalhando com um projeto com forte relevância ambiental, com a presença do Labomar, não significa que a Universidade fechará os olhos para qualquer tipo de ameaça e vulnerabilidade do parque no âmbito social. Ela guardará o parque em todos os sentidos”, projeta Custódio Almeida.

Para o andamento da obra, o levantamento de requisitos para a estruturação começará a ser realizado após a assinatura do termo de doação na sexta-feira, 19 de janeiro de 2024.

“Esse levantamento é uma previsão daquilo que vai acontecer lá nos próximos 10 anos, e é o que embasará a encomenda do projeto arquitetônico”, explica Almeida ao O POVO.

"É importante dizer que os cursos atingirão os turistas, que chegarão para se divertir e conhecer a região, mas terão a chance de sair muito mais informado e com uma nova visão."

Doação oficial

A oficialização da doação do terreno para a construção da futura estação científica da UFC será nesta sexta-feira, 19, às 10 horas, na Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara.

O legislativo municipal já havia aprovado o projeto de lei que autorizava a doação no dia 27 de dezembro, após o Conselho Universitário (Consuni) da UFC referendar o recebimento em sua última sessão do ano, em 15 de dezembro.



O terreno em processo de doação localiza-se dentro do perímetro da Vila de Jericoacoara e a cerca de 300 metros ou 5 minutos de caminhada da faixa de mar.

De acordo com informações da Prefeitura, trata-se do imóvel onde funcionava o antigo mercado público de Jericoacoara, desativado há mais ou menos uma década.

Participam da cerimônia na Câmara o reitor Custódio Almeida, o prefeito de Jijoca de Jericoacoara Lindbergh Martins, pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Labomar), secretários municipais de Infraestrutura e de Educação.

Também irão procuradores e vereadores do município, além de representantes da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara (Adejeri).

“Esse momento que estamos vivendo tem sido grandioso e histórico. A gente se espelha muito em outros projetos que têm as questões científica e ambiental fortes, mas os impactos irão bem além disso. Vai ser algo muito positivo economicamente e socialmente também, pelo fato de Jericoacoara estar crescendo cada vez mais como um destino turístico internacional”, relata o prefeito.

Segundo o gestor, com a chegada da Universidade, "é esperado um acréscimo de maneira ampla na qualidade e oferta educacionais, campo em que o município – 4º lugar nacional na última avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – já possui destaque".



Já o procurador municipal Ary Leite frisa que a implantação da unidade avançada da UFC será um braço das políticas públicas municipais em ações de monitoramento, fiscalização e embasamento da tomada de decisões.

“Temos três unidades de conservação no território do município. A Estação da UFC atuará como um observatório, apoiando a sustentabilidade e a qualificação da cadeia turística e subsidiando com estudos nossos atos administrativos. Já temos parcerias com o Labomar na solução de problemas como a proliferação de espécies invasoras, e a parceria deve se intensificar com a construção do equipamento”, frisou.

Ary destaca que há ainda base legal para a renúncia da cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do terreno.

“Há a previsão, em nosso Código Tributário, de que as instituições filantrópicas, científicas e educacionais sejam isentas. Após a assinatura do termo de doação, poderemos seguir para a chancela administrativa que formalizará a isenção”, acrescentou.

