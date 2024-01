Estudo para construção da usina de energia solar é apresentado em Sobral

“A audiência pública é uma das fases do processo para a obtenção da Licença Prévia, que aprova a localização do empreendimento. Após a apresentação dos estudos, eles serão submetidos à análise do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) para a autorização e emissão da licença pela Semace”, enfatizou Raquel Gomes, titular da Semace regional de Sobral.

A elaboração do estudo ficou a cargo da empresa Geospace – Engenharia Ambiental, que presta consultoria à Soltec Brasil Desenvolvimento de Projetos e Energia e Participações. O projeto tem como objetivo a instalação da usina na região rural do município de Sobral .

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) presidiu audiência pública para apresentar o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório (EIA/Rima) da Usina de Energia Fotovoltaica Princesa do Norte em Sobral.

De acordo com o projeto, a usina de energia fotovoltaica será instalada nos imóveis rurais denominados Patos do Meio, divididos em cinco imóveis localizados nas zonas rurais dos municípios de Sobral e Santana do Acaraú.

O empreendimento é composto por 11 usinas fotovoltaicas (UFVs), que totalizam uma potência instalada de 550 MWac e 687,5 MWp. No ápice da implantação, espera-se a contratação de mais de 800 trabalhadores diretos para o empreendimento.

Posteriormente, houve a apresentação do projeto por Helbert Prado e Jailson Machado. Concluída a etapa de apresentação, foram abertas perguntas da população, que pôde participar presencialmente ou pela transmissão ao vivo, que ocorreu no canal da Semace no Youtube.

A maioria das perguntas direcionadas foram sobre os investimentos que serão realizados na região, além de dúvidas sobre os impactos que a instalação trará para as comunidades e o meio ambiente.

O evento ocorreu na quadra poliesportiva da Escola Manoel Marinho, no distrito de Caioca, na região norte do estado. A audiência pública é uma fase essencial do projeto para a obtenção da Licença Prévia (LP) da Semace, que aprovará a localização do empreendimento.