Brasil terá baixa produção de energia para H2V, diz estudo

Brasil terá baixa produção de energia voltada ao H2V, aponta relatório. Crédito: Camila de Almeida/O POVO

O Brasil terá uma baixa produção de energia renovável voltada para o hidrogênio verde (H2V) até 2028, segundo levantamento da Agência Internacional de Energia (IEA, em inglês). O Chile, outro grande produtor da América Latina, também teve o mesmo diagnóstico para o período. O relatório revisou para baixo suas expectativas para o mercado global de hidrogênio verde. Em relação a toda América Latina, o esperado é que o número, até 2028, passe de 6 GigaWatts (GW) para quase zero. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A capacidade renovável dedicada à produção de hidrogênio verde e outros derivados deverá crescer em 45% entre 2023 e 2028, apenas 7% do total de empreendimentos anunciados para o período.

A principal razão é a lentidão dos projetos e o impacto da inflação nos custos de produção, segundo o estudo. Existem mais de 360 GW de projetos de eletrolisadores, em vários estágios de desenvolvimentos, previstos para entrar em operação antes de 2030, de acordo com o banco de dados do IEA. No entanto, até o fechamento do relatório, apenas 3% (12 GW) deles tinham atingido o encerramento financeiro ou iniciado a construção.