Sobral tem melhor avaliação de serviços urbanos e qualidade de vida, diz estudo

O estudo avaliou cidades com mais de 100 mil habitantes, a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021

De acordo com levantamento feito pela Bright Cities – plataforma tecnológica que avalia serviços urbanos prestados pelos municípios –, Sobral é a cidade cearense com melhor avaliação dos indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida. O estudo indica, ainda, que o município é o 75º entre as 326 cidades pesquisadas, com mais de 100 mil habitantes. As informações são do jornal Valor Econômico.

O estudo foi realizado levando em consideração os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021. A partir desse levantamento, foram auditados 40 indicadores essenciais e de apoio e as cinco melhores cidades de cada região do Brasil foram ranqueadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Morre Carlos Malheiros, empresário dono da Casa Plaza, em Fortaleza

Aposta de Fortaleza ganha R$ 147 mil na Mega-Sena; outros dois cearenses ganham R$ 49 mil

Papa Francisco encerra a JMJ de Lisboa com missa para 1,5 milhão de fiéis

Na região Nordeste, Sobral aparece em 1º lugar, em seguida os municípios de Recife (PE), Barreiras (BA), Lauro de Freitas (BA) e Aracaju (SE) completam o top 5.

A partir do levantamento de cidades, foi criado o ranking de Estados em que foi avaliada a média das pontuações das três maiores cidades de cada estado. Nesta avaliação, o Ceará ficou na 15ª posição, com 5,21 pontos. O primeiro lugar ficou com o estado do Paraná. Ocupando as sete primeiras colocações do ranking, São Paulo concentra as cidades com os melhores indicadores do Brasil.

Em 18 dos 26 estados (sem incluir o Distrito Federal), as capitais tiveram desempenho acima da média de seus respectivos Estados, sendo as cidades que mais pontuaram. As exceções foram os municípios de Salvador, Fortaleza, Belém, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho (RO) e São Paulo.