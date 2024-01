Rússia aumenta ataques aéreos contra Kiev e barra acesso da AIEA a usina nuclear

A AIEA informou, na quarta-feira, 3, que suas equipes não tiveram permissão para acessar as salas de vários reatores.

"O conteúdo do último comunicado nos dá motivos para supor que ou Rafael Grossi não estava suficientemente informado, ou a informação foi apresentada por pessoas com escassa formação profissional, o que é difícil de acreditar", afirmou Karchaa.

Os especialistas não tiveram permissão, durante duas semanas, para acessar as salas dos reatores de três unidades da central - onde estão localizados os núcleos dos reatores e o combustível utilizado -, informou o diretor da AIEA, o argentino Rafael Grossi, em um comunicado divulgado na quarta-feira, 3.

"Quando está em modo ‘selado’, o acesso da equipe às estruturas de contenção é proibido e só é permitido com uma justificativa inequívoca e em casos de emergência", acrescentou.

Aumento de ataques de drones

A Ucrânia divulgou na sexta-feira imagens do que apresentou como um míssil hipersônico russo Kinjal, que alega ter abatido 10 com a ajuda do sistema antiaéreo Patriot dos EUA durante ataques massivos na terça-feira.

O departamento de Situações de Emergência da Ucrânia publicou fotos em sua conta do Telegram mostrando um guindaste extraindo os restos de um míssil do solo.