Ceará assina 36º memorando para usina de hidrogênio verde com BP Energy

O Governo do Ceará assinou o trigésimo sexto memorando de entendimento (MoU) para construção de usina de hidrogênio verde e derivados no Complexo do Pecém. A multinacional BP Energy prevê unidade de produção de hidrogênio e amônia verdes no Estado. O acordo foi assinado nesta terça-feira, 16, após diretores da multinacional visitarem o Complexo do Pecém ontem. (Veja abaixo as 36 empresas que assinaram memorandos de entendimento para se instalarem no hub de H2V do Ceará) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A assinatura do memorando de entendimento é o primeiro passo que a empresa dá para iniciar um futuro investimento. Após a assinatura do MoU, o passo seguinte é assinar um pré-contrato para reservar espaço, depois a empresa deve buscar os licenciamentos ambientais, realizar projetos de construção para ao fim ter a planta industrial instalada.

Na oportunidade, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, que representou o governador do Estado, Elmano de Freitas (que está afastado por conta de uma pneumonia), reforçou o compromisso de estabelecer parcerias para acelerar a transição energética e o desenvolvimento do Ceará. BP Energy assina memorando de entendimento com o Ceará para instalar usina para produção de hidrogênio e amônia verdes no Complexo do Pecém Crédito: Helene Santos/Casa Civil Na presença dos executivos da BP, Jade enfatizou que o Estado quer contribuir nos próximos passos do negócio no Ceará. "Estamos diante de um desafio global. E o Ceará tem na transição energética e em nosso grande potencial de energias renováveis uma estratégia, uma decisão, que vem sendo consolidada ao longo das gestões", afirma. A BP Energy é uma empresa que pertence ao conglomerado British Petroleum (bp), que tem mais de 100 anos de existência. A empresa já possui relações com o Ceará, como um pré-contrato para fornecimento de gás natural caso uma usina termelétrica se instale no Ceará (Positiva/BP). Objetivo da empresa é instalar planta industrial de produção de hidrogênio e amônia verdes Crédito: FCO FONTENELE

