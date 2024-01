Ceará e MEC assinam convênio de R$ 50 milhões para primeira etapa das obras do ITA

Obras têm previsão para iniciar no primeiro semestre do próximo ano e deve começar a funcionar em 2025. Instituição será implantada na Base Aérea, em Fortaleza

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o ministro da Educação, Camilo Santana, assinaram nesta sexta-feira, 29, um convênio que destina R$ 50 milhões para a primeira etapa das obras de construção do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. As obras têm previsão para iniciar no primeiro semestre de 2024. A instituição será implantada na Base Aérea, em Fortaleza, e tem previsão para começar a funcionar no Estado em 2025.

Na primeira etapa de construção, deverão ser executadas obras de alojamentos e área de convivência destinadas a alunos dos cursos de Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas. Também é previsto nesta etapa um bloco de atividades profissionais com salas e laboratórios. As obras serão realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Além desse valor, o Ministério da Educação (MEC) firmou compromisso de mais R$ 30 milhões em 2024 e R$ 35 milhões em investimentos para o ano de 2025. Em janeiro do próximo ano, está previsto assinatura do decreto criando o campus avançado no Ceará. A solenidade deve contar com a presença do presidente Lula.