Moradores denunciam instalação de contêineres no Parque Nacional de Jericoacoara

O caso trata-se de um ponto de apoio ao kitesurfe ao longo do litoral, que envolve a colocação de contêineres na Praia do Preá, um projeto aprovado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Moradores denunciaram a instalação de um empreendimento no Parque Nacional de Jericoacoara (Parna), em Jijoca e Cruz , na região norte do Ceará, no último dia 29 de dezembro.

Na denúncia recebida pelo O POVO, moradores questionam a consistência das políticas do ICMBio que, embora proíba atividades menores como a venda de água de coco por questões ambientais, permite intervenções como a instalação de contêineres.

De acordo com o bugueiro e guia turístico Rodrigo Taffarel, a principal preocupação do caso é com os danos ao meio ambiente por se tratar de uma instalação dentro do Parna e aprovada pelo ICMBio.

"Colocar um contêiner dentro do Parque Nacional é um desrespeito com o meio ambiente", disse Rodrigo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Rodrigo relata o caso e mostra o empreendimento instalado no Parque Nacional de Jericoacoara. "ICMBio, queremos uma explicação", escreveu o bugueiro.



Um ambientalista, que preferiu ficar em anonimato, diz que há uma preocupação com o aumento de construções de empreendimentos na Praia do Preá e no Parna.

"Começam a construir em locais inadequados e cometem crimes ambientais [...] É preciso ter as licenças e respeitar para não destruir o local. A queixa é sobre o desenvolvimento acelerado desses empreendimentos", pontua.