UFC pode ter novo curso de Medicina no campus de Russas, diz reitor

A Universidade Federal do Ceará (UFC) poderá ter novo curso de Medicina no campus de Russas , de acordo com Custódio Almeida, reitor da instituição. A informação foi repassada durante entrevista à rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta-feira, 22.

A prioridade para a gestão é consolidar os campi do Interior. “Isso significa estrutura física e cursos”, destaca. “Há uma demanda por Medicina na região do campus de Russas. No desenho do Estado, é o único local que tem um hospital regional próximo e não está contemplado [pelo curso].”

Outra possibilidade, de acordo com Custódio, é o aumento da quantidade de vagas no curso de Medicina no campus de Sobral.

O reitor, além disso, comentou a possibilidade de o Instituto de Cultura e Arte (ICA) integrar o campus da Praia de Iracema. “Eu tive uma conversa com o conselho do ICA, e eles estão se mostrando bem interessados em ir para [o local].”

“Se o ICA for, [vai ter alunos] de teatro, dança, cinema, música, gastronomia, moda etc. Se [eles] disserem ‘vamos’, vamos sim. São 3.500 estudantes circulando de segunda à sábado pela Praia de Iracema.”