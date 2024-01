Governo do Ceará convoca 22 aprovados em concurso da Sefaz

Todos os convocados são para o cargo de auditor-fiscal; posse deve ocorrer no prazo de 30 dias

O Governo do Ceará nomeou 22 aprovados para compor a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE) como auditores-fiscais. O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira, 11, e divulgado pelo secretário da pasta, Fabrízio Gomes.

"Parabenizo os novos colegas que estarão ingressando na Secretaria da Fazenda e contamos com a contribuição de vocês para que a gente possa, cada vez mais, melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui no Estado", disse o secretário em vídeo no Instagram.

Entre os chamados, são 10 pessoas para o cargo de auditor-fiscal jurídico, 11 para auditor-fiscal contábil e um para auditor-fiscal de tecnologia da informação.