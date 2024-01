Concurso Público Unificado: veja dicas para passar nas provas

Vale lembrar que este é o maior concurso já organizado no País, contempla 6.640 vagas para diferentes órgãos do Poder Executivo Federal, sendo essencial, para quem pretende estudar para essa prova, fazer um estudo direcionado ao perfil da banca examinadora.

Para isso, em parceria com O POVO , Camila Montenegro, aprovada em oito concursos públicos nas primeiras colocações e que hoje atua na Auditora Fiscal Jurídica da Fazenda Estadual do Ceará (Sefaz), lista dicas para que o concurseiro possa passar.

Camila Montenegro - Eu considero essa banca até mais simples do que a FGV ou a Cebraspe, por exemplo. As suas questões costumam ser mais curtas, diretas e sem muitas "pegadinhas".

Além do mais, os conteúdos que devem estar presentes no CNU são os mesmos normalmente cobrados em outros concursos, fazendo com que o estudo para o Unificado possa ser aproveitado para futuros certames.

A data provável divulgada pelo Governo Federal para a divulgação do edital é dia 20 de dezembro, com provas previstas para março de 2024. Então, temos um pouco menos de quatro meses até o CNU acontecer, ao que tudo indica.

Camila Montenegro - Temos que ficar atentos, já que o Secretário de Gestão e Inovação informou que a orientação passada à banca foi a de que as questões do CNU devem ser mais focadas na capacidade analítica esperada de um servidor público, e menos em memorização, "decoreba".

Então, resolver as provas anteriores que já foram elaboradas pela Cesgranrio é essencial, como por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobrás, BNDES, Transpetro, entre outras.

Portanto, acho que teremos questões mais transversais, que possam envolver várias disciplinas em um único enunciado, algumas com casos hipotéticos de situações do dia-a-dia, ou ainda que façam o candidato raciocinar, e não somente decorar o que está escrito nas leis.

Quanto mais você treinar antes da prova, menos difícil vai parecer na "hora H".

Onde será realizado o Concurso Público Unificado

O Concurso Público Unificado (CNU) será aplicado em 180 cidades. Destas, seis são no Ceará. As informações foram confirmadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Ao todo, serão ofertadas 6.440 vagas no serviço público federal. Veja abaixo onde terá provas no Ceará

A banca organizadora é a Cesgranrio e as provas estão previstas para março de 2024.

Dos municípios selecionados, 39 cidades estão na região Norte, 54 no Nordeste, 20 na região Centro-oeste, 44 no Sudeste e 23 no Sul.

No caso do Ceará, as cidades selecionadas foram Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Iguatu, Quixadá e Crateús.

Enem dos concursos: veja a distribuição por regiões



Região Norte - 39 municípios

dois no Acre

nove no Amazonas

três no Amapá

16 no Pará

quatro em Rondônia

dois em Roraima

três no Tocantins

Região Nordeste - 54 municípios



dois em Alagoas

16 na Bahia

seis no Ceará

nove no Maranhão

quatro na Paraíba

cinco em Pernambuco

sete no Piauí

três no Rio Grande do Norte

dois em Sergipe

Região Centro-Oeste - 20 municípios



oito em Goiás

quatro em Mato Grosso do Sul

sete em Mato Grosso

um no Distrito Federal

Região Sudeste - 44 municípios



quatro no Espírito Santo

24 em Minas Gerais

quatro no Rio de Janeiro

12 em São Paulo

Região Sul - 23 municípios



oito no Paraná

nove no Rio Grande do Sul

seis em Santa Catarina

Concurso Público Unificado será realizado em cidades com mais de 100 mil habitantes

De acordo com o ministério, a seleção foi feita a partir dos seguintes critérios: tamanho da população (mais de 100 mil habitantes), raio de influência na região e facilidade de acesso.

Caso o município não tenha estrutura suficiente para a realização do concurso, os exames serão aplicados em cidades próximas.

“Fica mais fácil e mais barato para as pessoas fazerem a prova perto de suas casas. Além disso, pagando apenas uma inscrição os candidatos concorrem a vagas de vários órgãos públicos”, ressaltou o secretário de Gestão de Pessoas do ministério, José Celso Cardoso, em publicação da pasta.

Entenda como funcionará o Concurso Público Unificado

Essa será a primeira vez que a administração pública federal realiza um processo seletivo para atender de forma simultânea demandas de órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, em todos os estados e no Distrito Federal. Ao todo, 21 instituições aderiram ao processo.

Segundo a disponibilidade das vagas, serão organizados blocos das áreas de atuação para que os candidatos possam escolher a ordem de cargos de preferência daquele bloco no momento da inscrição.

As provas objetivas e específicas serão aplicadas de acordo com os cargos e carreiras que irão compor cada bloco.

