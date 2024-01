Mombaça vai exonerar servidores temporários e realizar concurso; entenda

Termo de ajustamento de conduta acordado com o MPCE garantiu que os temporários só serão desligados após a nomeação dos aprovados no certame

O município de Mombaça, no sertão central do Ceará, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado (MPCE) para a realização de concurso público, a fim de compor cargos na administração pública municipal.

No entanto, no TAC também ficou acordado que a prefeitura da cidade irá rescindir o contrato dos servidores que atuam de forma temporária em cargos que não são considerados de caráter excepcional ou emergencial, concedendo aos trabalhadores aviso prévio de 30 dias.

A rescisão, contudo, só ocorrerá após a nomeação dos aprovados no concurso, evitando assim possíveis interrupções de serviços no município.