Aprovados no concurso do Metrofor serão convocados até segunda, 23, diz governador

Este foi o primeiro concurso público para servidores públicos do Metrofor desde que sua operação como metrô iniciou em Fortaleza Crédito: THAÍS MESQUITA

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a convocação de 141 aprovados no concurso do Metrô de Fortaleza ou Metropolitano de Fortaleza (Metrofor) até a próxima segunda-feira, 23. "Os nomes dos aprovados devem ser publicados no Diário Oficial até segunda. Nos próximos dias irei anunciar mais concursos e mais chamamentos", garantiu. Com a prova realizada em agosto de 2022, o certame teve resultado homologado em dezembro do mesmo ano. À época, foram 148 vagas com contratação imediata e 674 do cadastro reserva.