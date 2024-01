Concurso PM CE: 1.200 candidatos serão convocados e 820 ficam no cadastro de reserva

Foto mostra momento de promoção de oficiais e praças da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Ceará Crédito: FERNANDA BARROS

Governo do Ceará vai convocar imediatamente 1.200 candidatos do concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) para curso de formação e ampliar o cadastro de reserva para até 820 vagas para o cargo de praça. No cadastro, serão incluídas mais 290 pessoas que não tinham sequer participado das fases para entrar na PMCE. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A informação é do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em live semanal nesta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024.

Ele diz que a convocação será publicada no Diário Oficial do Estado de quinta-feira, 11 de janeiro de 2024. Já para o cargo de segundo-tenente da PMCE, o cadastro de reserva será ampliado de 187 para 477 pessoas que estão disputando a vaga. A previsão é que o curso de admissão seja iniciado até a primeira quinzena de fevereiro. Para fazer o curso de formação, são seis meses de duração, sendo três de treinamento interno e o restante de prática na rua para exercitar o que aprendeu na academia. "Você que fez o concurso, teve fase que você parou e não foi fazer as outras, você seria eliminado. Para nos ajustar à decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), você está sendo convocado para fazer as próximas fases do concurso. Se for aprovado ou aprovada, você será convocado, porque tenho interesse em chamar (mais pessoas) além dessas 1.200." Entenda a suspensão do concurso da PMCE no Ceará O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, no dia 7 de dezembro de 2023, o concurso para a Polícia Militar do Ceará (PMCE). A decisão abrangia seleção de soldados e segundos-tenentes da corporação.

