Sefaz espera indicadores de 2023 para discutir reajuste de servidores

O Governo do Ceará deve começar a discussão sobre reajuste de servidores apenas quando obtiver dados consolidados de 2023. A confirmação foi dada pelo titular da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), Fabrízio Gomes durante solenidade pelos 60 anos do Contencioso Administrativo Tributário (Conat). Segundo ele, as contas do governo estadual estão equilibradas, mas dados consolidados ainda precisam ser analisados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "(Para discutir o reajuste dos servidores,) Esperamos primeiro fechar as contas deste ano, analisar como ficaram os indicadores fiscais. Além de termos os recursos, é preciso cumprir diversos indicadores", explica.

Fabrízio destaca ainda que essa conversa para chegar ao percentual de reajuste deve ficar mesmo para 2024. Leia mais Capacidade de pagamento do Ceará melhora e mantém nota B, diz Tesouro Sobre o assunto Capacidade de pagamento do Ceará melhora e mantém nota B, diz Tesouro Servidores pedem reajuste com ganho real O POVO vem acompanhando os debates provenientes da Mesa Estadual de Negociação Permanente (MENP), que inclui representantes de entidades trabalhistas e do governo. Os servidores pedem reajuste de 10%, o que representa um aumento com ganho real, conforme O POVO publicou em 31 de outubro. As movimentações, no entanto, tem sido difíceis. Dirigentes sindicais reclamam da dificuldade em conseguir se reunir com o gestor e com outros secretários de governo. Além do aumento real, os servidores ainda reinvindicam a criação de um cronograma para repor perdas estimadas pelos dirigentes sindicais em 33,71% acumuladas desde o ano de 2014; o aumento no número de servidores públicos, por meio de novos concursos, e a redução na proporção de trabalhadores terceirizados em órgãos estaduais; além da fixação do salário mínimo como parâmetro e referência de piso para os salários-base das carreiras públicas.

