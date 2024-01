Transnordestina: Elmano diz que negocia recursos para concluir a obra

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) Crédito: AURÉLIO ALVES

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta quarta-feira, 10, durante seu bate-papo semanal, que esteve em uma reunião com o Governo Federal para viabilizar o financiamento e concluir as obras da Transnordestina. O valor requerido por Elmano é para a construção da ferrovia que liga o município Eliseu Martins (PI) ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, ele espera que o número de cargas movimentadas no Porto do Pécem seja dobrado. "O Porto está indo bem e vai ficar ainda melhor daqui alguns anos porque nós vamos ter todo o grão vindo de regiões que são grandes produtoras de grão."

O próximo passo, conforme a TLSA, é contratar as obras iniciais de estruturas de três novos lotes, ligando Acopiara a Quixadá, um trecho de 151 km de ferrovia. Segundo a empresa, no Ceará, há 136 km totalmente executados e outros 100 km em obras de infraestrutura (lotes MVP02 e MVP03, entre Lavras da Mangabeira e Acopiara). O que é a Transnordestina? A CSN e o Governo Federal estão construindo a ferrovia Transnordestina, considerada a maior obra linear em execução no Brasil.