Desenrola Fies já renegociou mais de R$ 500 milhões no Ceará

O Ceará foi o quarto estado com mais renegociações de dívidas por meio do Desenrola Fies , criado para negociar dívidas de financiamento estudantil para o ensino superior.

No Brasil, 164.559 já renegociaram as dívidas com o programa, atingindo um montante de R$ 7,6 bilhões em dívidas renegociadas.

O estudante com dívidas no Fies deve solicitar renegociação até o dia 31 de maio de 2024, com possibilidade de parcelamento do valor renegociado em até 150 vezes.

Veja o número de renegociações e valores em cada estado

AC: 1.516 contratos | R$ 84,2 milhões renegociados

AL: 2.236 contratos | R$ 94,1 milhões renegociados



AM: 2.932 contratos | R$ 113,4 milhões renegociados



AP: 1.144 contratos | R$ 64,5 milhões renegociados



BA: 13.701 contratos | R$ 678 milhões renegociados



CE: 10.683 contratos | R$ 547,1 milhões renegociados



DF: 5.428 contratos | R$ 261 milhões renegociados

ES: 3.043 contratos | R$ 142,3 milhões renegociados

GO: 4.399 contratos | R$ 231,8 milhões renegociados

MA: 4.446 contratos | R$ 240,8 milhões renegociados

MG: 21.131 contratos | R$ 1,09 bilhão renegociados

MS: 3.270 contratos | R$ 159,9 milhões renegociados

MT: 6.485 contratos | R$ 406 milhões renegociados

PA: 3.247 contratos | R$ 160 milhões renegociados

PB: 3.722 contratos | R$ 165,6 milhões renegociados

PE: 5.823 contratos | R$ 242,6 milhões renegociados

PI: 2.531 contratos | R$ 102,9 milhões renegociados

PR: 6.401 contratos | R$ 297,3 milhões renegociados

RJ: 9.719 contratos | R$ 471,8 milhões renegociados

RN: 2.753 contratos | R$ 112,3 milhões renegociados

RO: 1.358 contratos | R$ 68,9 milhões renegociados

RR: 461 contratos | R$ 20,5 milhões renegociados

RS: 6.094 contratos | R$ 362,3 milhões renegociados

SC: 2.500 contratos | R$ 111,1 milhões renegociados

SE: 2.698 contratos | R$ 115,2 milhões renegociados

SP: 30.093 contratos | R$ 1,17 bilhão renegociados

TO: 936 contratos | R$ 45,9 milhões renegociados

Total: 164.559 contratos | R$ 7,68 bilhões renegociados

