Lula diz que trecho da Transnordestina até Baturité será concluído até 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que concluirá o trecho da ferrovia Transnordestina que vai de Ribeira do Piauí (PI) a Baturité (CE) até 2026. A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao O POVO, publicada nesta sexta-feira, 1°, mesmo dia em que o petista cumpriu agenda no Banco do Nordeste (BNB), em Fortaleza.

Questionado pelo O POVO sobre a obra no trecho que envolve o Ceará e se o prazo de 2026 seria cumprido, Lula deu um panorama da situação e se comprometeu a dar andamento à obra.

“O que aconteceu no país nos últimos sete anos, com a série de abandono de obras fundamentais para alavancar a economia, foi uma irresponsabilidade. Nós tínhamos no país a maior fábrica de dormentes do mundo, quando iniciamos a construção da Transnordestina. Agora, ela não existe mais. Com o Novo PAC, vamos dar cumprimento ao contrato de concessão, concluindo, até 2026, os segmentos que vão de Ribeira do Piauí/PI a Baturité/CE”, disse Lula.