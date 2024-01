Governo divulga detalhes do Concurso Nacional Unificado; veja vídeo

As provas serão aplicadas em 220 cidades de todo o País, por meio de parceria com a Fundação Cesgranrio, que também participa da coletiva.

O total de vagas corresponde a 73% do total autorizado pelo governo federal para 2023, de cerca de 9 mil. A ideia de acordo com a ministra é que o Concurso Unificado, apelidado de Enem dos Concursos, ocorra de forma permanente, possivelmente com frequência bianual.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, apresenta na tarde desta quarta-feira, 10, em entrevista coletiva, detalhes sobre os editais com as regras do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que selecionará 6.640 servidores para 21 órgãos públicos.

As inscrições ficarão abertas entre os dias 19 de janeiro e 9 de fevereiro. Além disso, a prova será realizada no dia 5 de maio, em dois turnos: manhã e tarde, tanto para vagas de ensino médio quanto superior.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.

A taxa de inscrição será de R$ 60 para cargos de ensino médio e R$ 90 para cargos de ensino superior. Estão isentos, além dos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico): doadores de medula óssea e bolsistas do Fundo de Financiamento ao Estudantil (Fies) e do Programa Universidade Para Todos (ProUni).

Será publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do União, um edital para cada bloco temático com informações específicas, totalizando oito, mas também orientações gerais sobre conteúdos das provas, critérios de classificação e desclassificação, lista de espera, cadastro de reserva, validade do certame e composição das notas finais.

Concurso Público Unificado: saiba quais são as inovações

Entre as inovações a serem adotadas, está a possibilidade de que um candidato concorra a mais de um órgão em um mesmo processo seletivo. "Em alguns blocos, o candidato poderá concorrer a vaga em cinco ou seis órgãos federais", exaltou Esther Dweck.Haverá também a busca pela “igualdade de oportunidades de acesso” aos cargos públicos efetivos.

"Além das reservas já previstas em lei, de 5% de vagas para pessoas com deficiência (PCDs) e 20% para pessoas negras, no caso dos cargos para Funai, estão previstas 30% de vagas para indígenas. E com o aumento no número de cidades que vão receber o concurso, 94,6% dos candidatos estarão a até 100km dos locais de realização de provas", destacou a ministra.