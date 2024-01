Concurso Nacional Unificado tem 6,6 mil vagas; veja salários previstos

Com vagas que abrangem de psicólogos até analista de Comércio Exterior, o Concurso Nacional Unificado será aplicado no primeiro semestre de 2024; veja

Um dos concursos mais importantes de 2024 já está com a data concretizada. O Concurso Nacional Unificado tem 6,6 mil vagas de nível superior e médio, com salários iniciais variando de R$ 3,7 mil até R$ 22,9 mil .

A Fundação Cesgranrio foi escolhida como banca responsável pela aplicação das provas. As datas de aplicação da prova ainda serão divulgadas, mas deverão acontecer entre fevereiro e março de 2024.

Concurso Nacional Unificado: salários

Com salários iniciais variando de R$ 3.700 até R$ 22.900, as maiores remunerações serão para as vagas de Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

As vagas de níveis médios serão destinadas para as funções de Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, Técnico de Laboratório e Agente em Indigenismo. O restante das vagas destinadas será para níveis superiores.

Concurso Nacional Unificado: locais de prova

As provas serão realizadas em 180 cidades brasileiras. Para definir esses locais, foram selecionados municípios com mais de 100 mil habitantes, seguindo as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No Nordeste, são 54 cidades que terão locais com a aplicação da prova. No Ceará, as cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Iguatu, Quixadá e Crateús terão lugares destinados aos candidatos para execução da prova.