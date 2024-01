Serpro convoca 300 aprovados no concurso público; entenda

Para o diretor de Pessoas do Serpro, Marco Sobrosa, o investimento na renovação do quadro de profissionais é um passo no fortalecimento da empresa.

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) , empresa pública de TI do governo federal, convocou mais 300 profissionais classificados no concurso público de 2023.

"Visamos um presente e um futuro sustentáveis e inovadores, além de consolidar a empresa como principal aliado tecnológico do Estado brasileiro na construção do melhor governo digital para o cidadão", declara.

Todos os convocados neste concurso irão atuar na diretoria de desenvolvimento, fortalecendo as equipes responsáveis pela construção dos sistemas, aplicativos e ferramentas tecnológicas dos clientes da empresa. Assim, a previsão é que todos os contratados passem a trabalhar diretamente de forma remota.

Vale ressaltar que o processo de relacionamento com os candidatos aprovados é digital, desde a convocação oficial por intermédio de e-mail e WhatsApp.

Por meio do sistema, o candidato aprovado vai receber um link, que será acessado pela conta do Gov.Br e pelo qual submeterá todos os documentos exigidos no ato convocatório.

O resultado final do concurso está disponível na página da banca Cebraspe e também no Portal da Transparência e Governança do Serpro, canal em que os aprovados podem acompanhar as informações sobre as convocações e tirar dúvidas.