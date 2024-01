Ceará tem chances de chuva durante o Réveillon; veja previsão

O último fim de semana de 2023 deve apresentar, em sua maior parte, condições estáveis, mas com chances de chuva para o Réveillon 2024, de acordo com a previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

“Para a madrugada e início da manhã de sábado, 30, são esperadas chuvas isoladas sobre a faixa litorânea. Pela tarde, essas chuvas devem se concentrar novamente em Ibiapaba e no Litoral Norte”, explica o meteorologista Frank Baima.

Para o domingo, 31, a previsão é de maior nebulosidade, com registros de chuva logo no início do dia em todas as macrorregiões do Estado, em decorrência da mudança do fluxo do vento. Entre a tarde e noite, são esperadas precipitações concentradas sobre a região noroeste e centro-sul.

“Para o horário [do Réveillon], são esperadas chuvas, principalmente, na região do Cariri e sul do Sertão Central. Para a faixa litorânea do Estado, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado, mas, em decorrência da instabilidade, deve chover, sim”, destaca o meteorologista.

Veja a previsão:

Sexta - 29/12/2023

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte e Ibiapaba durante o período da tarde.

Sábado - 30/12/2023