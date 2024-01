Praias de Fortaleza têm grande presença de moradores e turistas neste Natal

Vale lembrar que, com o turismo, o Governo do Ceará prevê gerar uma receita de R$ 147,2 milhões durante este período de Natal, contabilizando até segunda-feira, 25.

As praias de Fortaleza registraram fluxo de moradores e turistas nesta segunda-feira, 25, feriado de Natal. O POVO esteve na Praia dos Crush, Praia do Náutico e Praia do Futuro para relatar o movimento e o aquecimento do comércio no período.

A atendente Kestiely Albuquerque, 33, por outro lado, é moradora de Fortaleza e aproveitou o feriado para ir à praia com a família: "A gente sempre vem pra cá porque é um lugar bom para a família, bom para trazer criança, e também porque dá para trazer as coisas de casa para consumir", explicou.

Um casal de italianos, Rosa Bertoletti e Paolo Gigante, esteve no local nesta manhã e disse estar adorando Fortaleza. É a primeira vez deles no Brasil, e ressaltaram que ainda vão passar por Jericoacoara nos próximos dias: "Está sendo maravilhoso aqui, e estamos ansiosos para conhecer Jericoacoara", disse Rosa.

O comerciante falou ainda que os problemas com o esgoto clandestino acabaram afastando um pouco as pessoas do local, mas que isso está retomando. A praia está, inclusive, imprópria para banho nesta segunda-feira de Natal.

No local, a autônoma Gleiciane Ferreira e a dona de casa Geovânia Henrique aproveitaram a folga para levar as crianças para brincar, mas destacou que o mar estava muito agitado: "Viemos pra cá por ser mais perto e o acesso ser mais fácil. Só vamos embora no fim da tarde", disse.

Na praia do Náutico, o movimento era ainda maior. A garçonete Laiane Abreu disse que a movimentação parecia de um domingo: "As vendas estão boas e a expectativa é de que daqui para mais tarde esteja tudo lotado", informou.

Vendedores ambulantes do local destacaram que estava sendo um dos melhores dias do ano em movimentação.

Na Praia do Futuro, barracas lotadas e grande movimentação de pessoas na faixa de areia e no mar.

Entre os convidados, tinha gente do Rio Grande do Sul e até de Portugal.

"Já está desse jeito e ainda vai chegar muita gente. Hoje as vendas estão boas", disse Moisés "Vux", trabalhador de uma barraca de crepes.

Já o vendedor de picolés, Ivanildo Souza, destacou que apesar do grande fluxo de pessoas, isso não se converteu tanto em vendas: "Acho que pelo tempo, também (estava nublado no momento da entrevista), mas vamos esperar que daqui para mais tarde vai melhorar", disse.

Entre as pessoas que vieram para aproveitar a Cidade estava o técnico em prótese dentária, Denilson Santos, que trouxe familiares de Belém do Pará.

"Ontem teve chester, pernil, cachaça, e hoje já estamos aqui terminando de curtir. Depois do Natal vou levar o pessoal em Icaraí de Amontada e voltar para Fortaleza para a gente curtir o Réveillon na praia", disse.

Segundo balanço da Setur, além de Fortaleza, principal portão de entrada no Estado, os destinos litorâneos se destacam e a região de Baturité lidera a preferência por serras.

Aquecimento do turismo no fim do ano

Diante da movimentação, a rede hoteleira cearense atingiu uma ocupação entre 55% e 60% para este fim de semana que antecede o Natal, comemorado na segunda-feira, 25 de dezembro.



O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (Abih-CE), Régis Medeiros, explicou que o número tem começado a crescer e espera um boom maior ainda na semana pós-Natal, com a ocupação superando 96% em Fortaleza no período de réveillon.



"Esse crescimento vai impulsionar na segunda-feira e vai subindo paulatinamente, dia a dia, para chegar no ápice lá pelo dia 30, 31 que é a virada do ano", comentou.



Ele destacou também que aqui no Ceará não há um destino que se destaque pela comemoração do Natal, como é o caso de Gramado, no Rio Grande do Sul, e que as pessoas costumam aproveitar mais tempo com a família.



Já nos bares e restaurantes, durante o período que antecede o Natal já havia um incremento de 10%, puxado principalmente pelas confraternizações de fim de ano, e deve chegar até 30% durante esse período de alta estação.



De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto, além das barracas de praia, que geralmente puxam o setor durante o boom turístico, os restaurantes de shoppings, como os fast foods, também têm tido um crescimento considerável.



"A gente tem notado um movimento maior, principalmente pelas pessoas que estão indo comprar presente para o Natal, e acreditamos que neste fim de semana essas lojas de Shopping vão estar bastante cheias", projetou.



Em relação às cidades com maior destaque nos bares e restaurantes, Taiene disse que, além de Fortaleza, cidades litorâneas e o Cariri têm se destacado.



"Cumbuco é um destaque com uma boa movimentação, com praias muito bonitas, e a gente tem percebido um aumento um pouquinho maior no volume de pessoas na região ali do Cariri, lugar que tem crescido muito, com vários restaurantes", finalizou.



