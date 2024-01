Fortaleza tem quase 100% da capacidade hoteleira preenchida para o fim de ano

Unichristus lançou novo curso de pós-graduação focado em arquitetura para hotéis Crédito: Wagner Ribeiro/Unichristus

Fortaleza já está com mais de 95% da capacidade hoteleira preenchida para o período de fim de ano. São esperados cerca de 600 mil turistas na capital cearense para o réveillon 2024, que contará com três dias de festa na capital cearense. A informação foi divulgada pelo secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, no lançamento do novo curso de pós-graduação do Centro Universitário Christus (Unichristus), para "Projetos Arquitetônicos em Hotelaria", o único destinado à área no Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo o chefe da pasta, Fortaleza vive uma "preocupação gostosa" porque mesmo com os hotéis praticamente cheios para o período de festas, muitos turistas ainda estão procurando a cidade, inclusive também registrando boa procura nas plataformas de aluguel por temporada, como o Airbnb.

"A nossa preocupação maior era os voos, mas a gente viu que foram anunciados cerca de 100 novos voos para cá para a alta temporada e deu para manter a nossa expectativa. Além disso, eu estive em Porto Velho-RO há duas semanas, e lá alguns operadores e agências grandes falaram que estão fechando operações rodoviárias para virem à Fortaleza", disse. Ele ressaltou também que, do pós-pandemia para cá, já estão sendo entregues 10 novos empreendimentos hoteleiros, alguns com padrão cinco estrelas, visando aumentar ainda mais a capacidade da capital cearense de receber um maior fluxo de turistas. "São 10 novos hotéis de grande e médio porte só na hotelaria de Fortaleza, sem contar com o estado do Ceará e com a quantidade de pousadas que estão abrindo por conta do kitesurfe", destacou. O POVO tentou falar também com a secretária de Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, no evento, mas ela foi embora antes de dar entrevista. O curso de "Projetos Arquitetônicos em Hotelaria" O curso é voltado para bacharéis em Arquitetura e Engenharia Civil e também graduados com interesse nas áreas de turismo e hotelaria. Serão ofertadas 30 vagas, com previsão de início das aulas em fevereiro de 2024. A frente do curso, está Cleide Andrade, que tem expertise em implantação e montagem de hotéis. A pós tem três módulos e envolve particularidades para novos projetos e reformas em todas as etapas, incluindo algumas cadeiras com participação de profissionais e especialistas renomados como convidados.