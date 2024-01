Aeroporto de Fortaleza teve 5º mês seguido de queda em número de passageiros

Nos últimos anos, o balanço do 11º mês do ano só supera 2020 (305.837), ano de pandemia da Covid-19, mas ainda ficou atrás também de 2019 (591.035) e de 2021 (453.189).

O Aeroporto de Fortaleza registrou mais um mês de baixa . De acordo com números do mês de novembro, divulgados nesta sexta-feira, 22, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foram 433.092 pessoas chegando ou saindo da Cidade por via aérea no mês, sendo 405.178 oriundos de voos domésticos e 27.914 de internacionais.

De acordo com a Fraport, administradora do terminal de Fortaleza, em dezembro a previsão é de receber 473.181 passageiros , um crescimento de 15%, referente ao mês anterior. Serão 3.423 voos domésticos e internacionais, que atenderão 27 destinos.

No acumulado do ano, Fortaleza transportou 4,75 milhões de pessoas em 2023 em rotas domésticas e 256 mil em internacionais, alcançando assim os 5 milhões de passageiros no ano. O número fica um pouco abaixo do que o igual período em 2022 (5.13 milhões) e bem abaixo de 2019, antes da pandemia (6,37 milhões).

Desde julho, o aeroporto vem em sequentes baixas, que vão na contramão dos principais aeroportos do País, que têm tido aumento na movimentação, incluindo outros do Nordeste, como Recife e Salvador.

É o quinto mês consecutivo que o número de transportados no terminal é inferior ao igual recorte do ano anterior.

As companhias com média entre 10 e 20 partidas diárias regulares domésticas durante o último trimestre de 2023, vão ter 50% de desconto sobre a tarifa de pouso dos voos excedentes à baseline mensal.

Para melhorar os números, a concessionária preparou um plano de ação para 2024 a fim de atrair as companhias aéreas, com metas e incentivos em dois patamares.

Já as que tiverem mais de 20 decolagens regulares, ganham isenção completa da tarifa. O plano vale para aeronaves que tenham pelo menos 50 assentos disponíveis.

Outros aeroportos no Ceará também tiveram queda

Os outros aeroportos do Ceará com maior movimentação, o de Juazeiro do Norte e o de Cruz (Jericoacoara), também tiveram baixa em novembro de 2023 comparado com o mesmo período do ano anterior.

O terminal no Cariri teve 36.695 passageiros em 341 voos no 11º mês do ano. O número é um pouco abaixo do registrado em 2022, quando tiveram 38.156 em 354 voos.