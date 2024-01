Comércio popular em Fortaleza tem movimentação calma na véspera de Natal

Movimento de compras na véspera do Natal no Centro de Fortaleza foi baixo Crédito: FCO FONTENELE

O comércio popular em Fortaleza teve uma movimentação mais tranquila neste domingo, 24, véspera de Natal, comparado ao movimento do último sábado, 23. O POVO esteve no Centro de Fortaleza e no Centro Fashion nesta manhã para acompanhar as compras de Natal de última hora e notou uma demanda maior com os vendedores permissionários e ambulantes do que nas lojas de departamento. Nos arredores da Praça do Ferreira, no Centro, haviam poucas pessoas circulando. A maior parte dos estabelecimentos que estavam abertos eram do setor de calçados e vestiário, no entanto, o número de compradores era baixo: "Ontem (sábado) foi ótimo, mas hoje está mais fraco", disse um vendedor.

Jailma Bilro, 45, é vendedora permissionária no Centro, e disse que já esperava uma movimentação mais baixa hoje, tendo em vista que no sábado as vendas foram muito boas: "Hoje não vai ser bom como ontem, mas quem vem, vem para comprar, porque é a última hora", disse. Entre as pessoas que deixaram para comprar o presente de última hora, está o auxiliar de cozinha Marcos Antônio, 39. Ele alegou que a vida corrida no trabalho o impediu de comprar com antecedência e aproveitou o último dia para comprar presentes da afilhada, do filho e da esposa.

Ceará espera injeção de R$ 147,2 milhões com turismo no Natal

Ceará espera injeção de R$ 147,2 milhões com turismo no Natal "Hoje foi até tranquilo. Eu estava esperando uma lotação, mas foi de boa. E mesmo com várias lojas fechadas eu consegui comprar o que eu queria. Até rede eu comprei, um monte de coisa boa", comentou, com bom humor. Já a aposentada Ivanilda Ferreira, 61, disse que até havia se antecipado na compra dos presentes, mas que no último dia sempre acabava faltando alguma coisa, e voltou às compras, mas já sabendo o que queria: "Eu já venho para o Centro sabendo o que eu quero, porque se for escolher, você se atrapalha e ainda atrapalha os outros", brincou. A movimentação mais intensa no Centro estava nos arredores da Catedral da Sé, onde diversos ambulantes até baixaram os preços para vender o que sobrou de sábado. Um deles, que não quis se identificar, disse que já estava nas últimas peças.

Mas apesar do fluxo maior na região, o espaço ainda estava longe de uma lotação dos melhores dias. Já no Centro Fashion, o movimento estava mais pujante, apesar de também estar abaixo do dia 23. Segundo informações do estabelecimento, no sábado o fluxo chegou a 4.800 pessoas por hora, enquanto neste domingo, 24, estava na faixa de 2.500, ainda considerado bom pelos permissionários. Fortaleza, CE, BR 24.12.23 - Movimento de compras na véspera do Natal no Centro Fashion de Fortaleza (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE