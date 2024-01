Compras de última hora: a dois dias do Natal, Centro de Fortaleza tem movimentação intensa

O Centro de Fortaleza amanheceu movimentado neste sábado, 23, último dia antes do começo das festas de Natal. Muitas pessoas foram às tradicionais compras de última hora.

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), o Natal deste ano deve movimentar R$ 448 milhões no comércio da Capital. O número representa um crescimento de 7,7% no potencial de consumo em relação ao ano passado.