Fluxo no comércio em Fortaleza cresce 25% na semana anterior ao Natal

Shopping Iguatemi Bosque estava lotado neste domingo, 17 Crédito: AURÉLIO ALVES

O comércio em Fortaleza está começando a aquecer para as festas de fim de ano. A uma semana do Natal, o fluxo de pessoas nos centros comerciais da capital cearense já aumentou em 25% em relação às semanas anteriores. A informação foi divulgada pelo presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Ceará (CDL-CE), Assis Cavalcante, que disse ainda que as vendas já tiveram um aumento de 5% em relação ao igual período do ano passado e devem crescer cerca de 7% até o Natal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Já temos um aumento no Centro, na Monsenhor Tabosa e nos shoppings. O segmento de vestuário e calçados tem tido um forte crescimento", relatou.

Confeitarias em Fortaleza oferecem doces para o Natal; saiba onde Para o vice-presidente da Fecomércio-CE e também presidente do Sindlojas, Cid Alves, apesar do aumento expressivo, o incremento no varejo não deve superar a Black Friday. "Ainda não temos números, mas acho que o período de Black Friday, que não é mais só a sexta-feira, são imbatíveis", disse. Bares e restaurantes vêm em queda Apesar de o fim de ano estar próximo e o turismo ter começado a crescer, os bares e restaurantes ainda não têm sentido este incremento no faturamento. O presidente da Associação Brasileiras de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto, disse que, não só não houve aumento, como o setor vem em uma semana de baixa. "Estamos em uma semana que foi bem ruim em vários restaurantes, pelo menos foi o que eu vi de relatos dos empresários do grupo da Abrasel. A gente tem a expectativa de aumento de volume a partir da semana depois do Natal, que costuma ser uma semana bem movimentada, e após ano novo também", avaliou.

Ele destacou que durante esse período de maior movimentação, é esperado um aumento de 30% a 40% em relação a um mês comum, mas ainda não deve ultrapassar o período de festas do ano passado, ficando de "igual para menos". "A gente percebeu um ano muito abaixo do que o normal, e também tem um pouquinho de receio em relação às passagens aéreas, que subiram mais de 30% neste segundo semestre. Mas de qualquer forma esperamos um balanço positivo para a última semana do ano", disse. Em relação às barracas de praia, o presidente da Abrasel informou que elas estão com um fluxo de clientes um pouco melhor: "Não registraram queda no movimento e algumas tem relatado um discreto aumento na ordem de 5% em média", finalizou.