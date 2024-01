Fim de Ano: Veja o que funciona em Fortaleza durante Natal e Ano Novo

O POVO reuniu programação do Estado para as datas, onde a maior parte das lojas e órgãos funcionará em esquema especial de atendimento devido ao recesso de fim de ano.

As lojas e quiosques do Shopping Del Paseo funcionarão das 9h às 22h entre 20 a 23 de dezembro, enquanto a praça de alimentação operará das 10h às 22h.

No dia 24, as lojas e quiosques funcionarão das 9h às 18h e a praça de alimentação das 10h às 18h.

Nos dias 22 e 23 de dezembro, as lojas e quiosques funcionarão das 9h às 23h no North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping.

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechadas; as praças e quiosques de alimentação terão funcionamento facultativo; já os restaurantes contarão com atendimento das 11h30min às 23h.

Nos dias 24 e 31 de dezembro, as lojas e quiosques funcionarão das 9h às 18h; as praças e quiosques de alimentação das 10h às 18h; e os restaurantes, das 11h30min às 18h, com horário facultativo de fechamento.

Já o horário dos dias 24 e 31 de dezembro será das 9h às 18h.

No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechados, mas as operações de alimentação funcionarão das 11h às 22h.

Shopping Parangaba

O Shopping Parangaba terá funcionamento de 9h às 23h entre 20 e 23 de dezembro.

Nos dias 24 e 31, o horário será reduzido para 9h às 18h, enquanto nos dias 25 de de dezembro e 1º de janeiro as lojas estarão fechadas, e a parte de alimentação funcionará das 11h às 22h de forma facultativa.

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Entre 20 a 23 de dezembro, o funcionamento será das 9h às 23h.

Nos dias 24 e 31 de dezembro, os shoppings abrirão das 9h às 18h.

Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas e quiosques ficarão fechadas. Apenas as operações de lazer e alimentação contarão com funcionamento facultativo.

Terrazzo Shopping

No dia 23, sábado, lojas e quiosques abrem das 9h às 22h, enquanto praças de alimentação e lazer das 10h às 22h e o Supermercado Guará e a Greenlife Academias funcionam normalmente.

A véspera, 24, será de lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer funcionando das 10h às 18h e Supermercado Guará e Greenlife Academias normalmente.

Em 25 de dezembro e 1º de janeiro as lojas e quiosques estarão fechados. No dia 24 a praça de alimentação irá das 14h às 22h, mas em regime facultativo, e no dia 1º vai das 11h às 22h, também facultativamente.

Na véspera de Ano Novo, 31, lojas e quiosques funcionam das 12h às 18h. Praça de alimentação vai das 11h às 18h, enquanto Supermercado Guará e Greenlife Academias funcionam normalmente.

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza estará fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

No restante dos dias, o funcionamento ocorre das 9h às 19h, exceto aos domingos, que contarão com expediente de 9h às 16h.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados não deverão funcionar nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Além disso, algumas lojas poderão ter funcionamento reduzido nos dias 24 e 31, ficando a cargo de cada estabelecimento a definição do horário.

Padarias

O Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan) informou que o horário de funcionamento nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro ficará a critério de cada padaria ou confeitaria.

Restaurantes e Bares

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará informou que, nos dias 24 e 31 de dezembro, os restaurantes e bares que não vão servir ceia funcionarão, em média, até as 19h.

Nos demais dias, incluindo 25 de dezembro e 1º de janeiro, o funcionamento dos locais será feito em horário normal.

Serviços de Saúde

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa-CE) afirmou que as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionam 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, sem alteração prevista para o fim do ano.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza, que administra os postos de saúde da capital, afirmou que serviços essenciais não serão afetados, como assistência da saúde de urgência e emergência e demais socorros urgentes.

Farmácias

A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) esclareceu ao O POVO que não estabelece uma recomendação para o horário de funcionamento dos estabelecimentos no período.

Postos de Combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) informou que os postos de combustíveis funcionarão em horário normal na capital durante o fim de ano.

Correios

Nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá atendimento nas agências dos Correios. O atendimento será retomado nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro.

Já a Central de Atendimento dos Correios (CAC) funcionará com o efetivo reduzido nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro.

Lojas de Rua

As lojas de rua do Centro de Fortaleza abrirão todos os domingos até o dia 24 de dezembro. A partir do dia 20, as lojas fecharão apenas as 19h. Já nos dias 24 e 31 as lojas ficarão abertas até as 14h.

Ceasa

A diretoria das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa) informou que não haverá funcionamento nos dias 24 e 25 de dezembro nos três entrepostos: Maracanaú, Tianguá e Barbalha.

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, os locais também estarão fechados, retomando os serviços em 2 de janeiro.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão nos dias 24 e 25 de dezembro para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado.

Já as lojas e núcleos de atendimento estarão fechados no dia 25, retomando no dia 26.

Em relação ao Réveillon, a Cagece deverá funcionar em esquema de plantão, mas relatou que os detalhes ainda não foram divulgados.

Enel

As lojas da Enel estarão fechadas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, reabrindo nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro. Nos demais dias do período, o funcionamento também ocorrerá normalmente.

Metrofor

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos informa as datas válidas para as linhas Sul, Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe), Oeste e VLTs de Sobral e Cariri.

Há funcionamento do Metrô e VLTs nos dois últimos sábados do ano, nos dias 23/12 e 30/12. Os horários das viagens seguem o padrão diário, e podem ser consultados em metrofor.ce.gov.br ou nos destaques do Instagram.

Aos domingos, não há operação nas linhas do transporte sobre trilhos. Nos feriados dos dias 25/12 (Natal) e 1º/1 (Confraternização Universal) não haverá funcionamento dos trens.



