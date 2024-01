Elmano confirma retomada das obras da Linha Leste do Metrofor

Canteiro de obra próximo ao Colégio Militar de Fortaleza Crédito: Aurélio Alves

O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou a retomada das obras da Linha Leste do Metrofor e disse que as tuneladoras devem entrar em atividade “nos próximos dias”. O canteiro estava sem atividade desde o ano passado. As duas máquinas, conhecidas também como tatuzões, estão 30 metros abaixo da Catedral Metropolitana de Fortaleza e do Buraco da Gia, no Centro da Capital. Pelo novo contrato, o tempo para conclusão da obra será de três anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No total, o Estado deve aplicar R$ 1,4 bilhão para a conclusão dos 7,4 quilômetros de metrô da Linha Leste, segundo informou a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra-CE), que é responsável pela obra.

Retomada com mais rigor Elmano assumiu o governo com a recomendação de rescisão do contrato com o Consórcio FTS, que ganhou a licitação da Linha Leste, mas optou por manter a empresa após negociação. Elmano esteve no O POVO nesta quarta-feira, 20 Crédito: FCO FONTENELE “A empresa demonstrou que tinha interesse em continuar. Eles apresentaram uma proposição de cronograma, no detalhe, do que iriam realizar com prazos e nós fizemos uma contraproposta: em virtude do processo anterior, nós só topamos com multas elevadas”, afirmou em visita ao O POVO nesta quarta-feira, 20. Sem mencionar o valor da multa, o governador enfatizou que, caso a empresa descumpra o acordo, “será multa e rescisão”, sem nenhuma nova negociação. Linha Leste será concluída em três anos; saiba mais

As obras para a construção da Linha Leste do Metrô de Fortaleza foram anunciadas em 31 de outubro, com promessa de serem retomadas em até 10 dias, segundo afirmou o secretário da Infraestrutura do Ceará, Antônio Nei, após a Pasta ter fechado acordo ontem com o Consórcio FTS, atual responsável pelo empreendimento. Com obras iniciadas oficialmente há cerca de dez anos, a Linha Leste já sofreu uma série de alterações em seu planejamento, incluindo a mudança de executores do projeto em 2016.

