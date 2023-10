Concurso do Metrofor: Governo do Ceará convoca aprovados

Edital com o nome das 141 pessoas convocadas foi publicado na edição dessa quinta-feira, 19, do Diário Oficial do Estado (DOE)

O Governo do Ceará convocou os 141 aprovados no concurso da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor). Edital de convocação foi publicado nessa quinta-feira, 19, no Diário Oficial do Estado (DOE). Convocados devem realizar exames e entregar documentos em novembro próximo.

Realizado em agosto de 2022, o certame disponibilizou vagas para: assistente operacional (45), auxiliar operacional (39), assistente condutor (37), assistente de segurança (11) e assistente controlador de movimento (9).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Novos profissionais devem ser treinados logo após "procedimentos de contratação".