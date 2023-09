TCE cobra governo sobre Acquario, Metrofor e outras obras paradas

O TCE aprovou o parecer prévio sobre as contas do Governo do Ceará no exercício de 2022. A aprovação foi unânime, mas teve ressalvas. Foram 54 recomendações

Durante votação que aprovou o parecer prévio sobre as contas do Governo do Ceará de 2022, nas gestões de Camilo Santana (PT), de janeiro a março, e Izolda Cela (sem partido), de abril a dezembro, conselheiros do Tribunal de Contas do Ceará (TCE) fizeram observações e manifestaram preocupação acerca de obras públicas paralisadas ou que se alongam há bastante tempo, citando a obra do Acquario Ceará e a do MetroFor.



As obras foram citadas pelo relator do parecer prévio, conselheiro Alexandre Figueiredo, que destacou o tema em separado e disse que encaminhará a questão aos deputados estaduais, a quem cabe a palavra final e o julgamento das contas do governador.

“Fiz alguns questionamentos separados sobre as grandes obras em andamento. Metrofor e Acquario. Somos cobrados diariamente por isso. Fiz esse questionamento à secretaria de controle externo e ela respondeu que não vislumbrou ações do governo no que se refere às obras paralisadas. Isso não é bom. A sociedade quer saber o que aconteceu com as obras, cadê o dinheiro? O que tem do Acquario? O que tem do Metrofor?”, argumentou o relator.