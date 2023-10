Acordo para retomar obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza é fechado

Com avanço dos trabalhos, Seinfra pretende liberar o tráfego na rua Tibúrcio Cavalcante, no bairro Aldeota, até o final de novembro

Acordo para retomar as obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza foi fechado. Isso porque a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) e o consórcio FTS assinaram documento na segunda-feira, 30, visando estabelecer regras e garantias para o retorno.



No texto, assinado junto à Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE) e à Casa Civil, estão previstos, além do reinício dos trabalhos e sistemas de alimentação de energia elétrica, telecomunicações, sinalização e controle, bilhetagem, ventilação e equipamentos de oficina da Linha Leste do Metrô de Fortaleza.

“Este acordo atende a uma demanda por menor prazo para retomada e conclusão, com menor custo e riscos judiciais e técnicos ao projeto”, destacou o secretário da Infraestrutura do Ceará, Antonio Nei de Sousa.