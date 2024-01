Prefeitura de Russas abre inscrições para concurso com 378 vagas

O salário inicial será entre R$ 1.320 e R$ 9.636, com jornadas semanais de até 40 horas

A Prefeitura de Russas está com inscrições abertas para o seu concurso público que irá preencher 378 vagas destinadas a diversos níveis de escolaridade, com formação de cadastro reserva. O salário inicial será entre R$ 1.320 e R$ 9.636, com jornadas semanais de até 40 horas.

Quem se interessar precisa se inscrever no site da banca organizadora, a Consulpam, até o dia 10 de janeiro de 2024.

Já a taxa custa R$ 70, R$ 100 ou R$ 149, dependendo da vaga desejada. Para pedir a isenção, é preciso chegar os requisitos no edital do concurso.