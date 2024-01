Caravana em comemoração aos 70 anos da UFC vai percorrer 53 municípios em 2024

Durante o lançamento, estiveram reunidos representantes da comunidade acadêmica da UFC, entre diretores, reitores e pró-reitores de extensão e representantes do O POVO e FDR. Na ocasião, também foram debatidos e sugeridas ideias para serem incluídas na caravana, como palestras, oficinas e demais atividades no âmbito educacional.

O percurso da caravana vai ocorrer entre os meses de maio e junho, contabilizando 58 dias de atividades a partir de uma programação a ser definida, que contarão com palestras e oficinas que abordarão temas entre educação, cultura e ciência. O projeto terá participação de profissionais do O POVO , FDR, além de profissionais e estudantes da instituição federal, que serão escolhidos a partir de uma comissão técnica da UFC.

A caravana de comemoração aos 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC) vai percorrer 53 municípios no interior do Ceará em 2024. O projeto foi apresentado à instituição acadêmica nesta segunda-feira, 18, na reitoria da UFC, em Fortaleza . O projeto é realizado em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO e Fundação Demócrito Rocha (FDR).

De acordo com o reitor da UFC, Custódio Almeida, a caravana chega para somar a marca dos 70 anos da instituição, que será celebrado em dezembro de 2024. “São ações coletivas e de encontro. A ideia da caravana é ideia de movimento e mostra uma universidade que está viva, mas também uma forma do Estado olhar para a instituição”, comenta.

O diretor corporativo do O POVO, Cliff Villar, destaca que a caravana surge a partir de uma parceria natural entre a instituição. “O POVO apoiou a criação da universidade e hoje O POVO celebra 70 anos depois as conquistas de uma universidade que tem se destacado nacionalmente pela sua qualidade e compromisso”, disse.

A caravana deve ser dividida em duas fases, sendo a fase 1 percorrendo as regiões do sertão cearense e a fase 2 vai contemplar a região litoral. Estão previsto os municípios de Fortaleza, Redenção, Quixadá, Morada Nova, Quixeramobim, Limoeiro do Norte, Orós, Jaguaribe, Icó, Iguatu, Cedro, Missão Velha, Brejo Santo, Araripe, Nova Olinda, Santana do Cariri, Juazeiro do Norte, Redenção, Assaré, Parambu, Tauá, Crateús, Ubajara, Viçosa, Tianguá, Sobral, Itapajé, Canindé, Baturité, Mulungu, Guaramiranga e Pacoti, sendo as regiões do sertão.

Na região litoral, estão previstos as cidades de Aquiraz, Eusébio, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati, Redonda, Jaguaruana, Russas, Pacajus, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Trairi, Amontada, Itapipoca, Acaraú, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Camocim e Barroquinha.

Ao longo do projeto, está previsto a produção de alguns materiais multimídias, entre áudio, texto, fotografia e audiovisual. Entre eles, um diário de bordo, boletim UFC 70 anos/CBN; Brend Content, Produção no O POVO News, documentário, exposição fotográfica, livro da Caravana e seminários. Os próximos passos do projeto é a realização de um reunião de alinhamento em janeiro e a captação de recursos para realização da caravana.

Feira das profissões itinerante

Durante apresentação do projeto, o reitor da UFC sugeriu a inclusão de uma atividade voltada para auxiliar os estudantes que têm dúvidas sobre qual profissão escolher. Como forma de auxiliar e levar mais informações ao público, foi sugerido uma feira das profissões itinerante. Neste ano, a edição deste ano contou com mais de 90 mil visitantes, conforme o reitor.