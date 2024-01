Concurso do Ipea com salário de R$ 20 mil está com inscrições abertas

De acordo com o edital do concurso, a seleção do Ipea terá as seguintes etapas: provas objetivas (múltipla escolha) de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos e prova discursiva, ambas aplicadas em 25 de fevereiro de 2024 em todas as capitais do Brasil; além da avaliação de títulos.

A prova de conhecimentos gerais será a mesma para todas as especialidades, com questões sobre língua portuguesa, língua inglesa, realidade brasileira atual e Estado e políticas públicas. Porém, as provas discursiva e de conhecimentos específicos cobrarão conteúdos direcionados a cada especialidade.

O resultado final do concurso deve ser divulgado em 27 de maio.

Veja as especialidades disponíveis para o Concurso do Ipea

Ao todo, o cargo de técnico de planejamento e pesquisa está dividido em dez especialidades, em atividades finalísticas e de desenvolvimento institucional:

Políticas públicas e desenvolvimento

Políticas públicas e sociedade

Políticas públicas e avaliação

Políticas públicas e sustentabilidade

Desenvolvimento de sistemas

Infraestrutura de tecnologia da informação

Ciência de dados

Comunicação social e divulgação científica

Processo editorial

Planejamento, gestão e logística

Saiba detalhes do Concurso Nacional Unificado

Mais notícias de Economia