Prefeitura de Chaval abre concurso com mais de 300 vagas; veja detalhes

A Prefeitura de Chaval, no Norte do Ceará, está com inscrições para o seu concurso público que irá preencher 304 vagas, sendo 198 imediatas, em diversas secretaria municipais.

O salário varia entre R$ 1.320 e R$ 8.774,71 e tem oportunidade para profissionais de todos os níveis de formação escolar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, do total de vagas previstas no edital, 5% serão destinadas às pessoas com deficiência e 20% aos candidatos negros.