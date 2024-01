Anac publica edital para concurso público com 70 vagas; veja detalhes

Os convocados receberão um salário de R$ 16.413,35 e serão lotados a critério da Administração, no Distrito Federal ou em São Paulo

O edital do novo concurso da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 8. São 70 vagas para o cargo de especialista em Regulação de Aviação Civil, além da formação de cadastro reserva.

Os convocados receberão um salário de R$ 16.413,35 e serão lotados a critério da Administração, no Distrito Federal ou em São Paulo.

Do total de vagas, 5% serão destinadas aos candidatos com deficiência e 20% às pessoas negras. Além disso, as oportunidades, que exigem nível superior, estão distribuídas em três áreas de atuação: