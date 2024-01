Casas de Cultura Estrangeira: UFC abre quase mil vagas para 2024.1

As outras 406 são para ingressantes do nível inicial. A prova desta modalidade é de conhecimentos gerais e língua portuguesa . Os aprovados cursarão o idioma escolhido começando pelo primeiro semestre.

A maior parte das oportunidades é para o chamado teste de nível, que exige conhecimento prévio da língua . Neste caso, o candidato escolhe o semestre no qual deseja ingressar, e a prova mede o conhecimento referente àquela etapa do curso. São 551 vagas nesta modalidade.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) iniciou nessa segunda-feira, 11, a abertura de inscrições para o semestre 2024.1 das Casas de Cultura Estrangeira . A Universidade oferta quase mil vagas em sete idiomas diferentes.

Quais os idiomas das Casas de Cultura da UFC?

Há seis Casas de Cultura na UFC: Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa. Também é possível fazer o curso de idiomas para aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Requisitos para se candidatar às Casas de Cultura da UFC

Os candidatos às Casas de Cultura precisam ter concluído, no mínimo, o ensino fundamental. A exigência é válida tanto para o semestre inicial quanto para os testes de nível, e é necessário apresentar certificado de conclusão ou histórico escolar. Não há limite mínimo ou máximo de idade para a inscrição.

Casas de Cultura da UFC: prazos e taxas

As inscrições para as provas das Casas de Cultura da UFC vão de 19 de dezembro deste ano a 7 de janeiro de 2024. O valor da taxa de inscrição é de R$ 73,50. Candidatos de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa durante o cadastro.

Após a aprovação, é necessário pagar uma taxa de matrícula de R$ 80. Ela é cobrada semestralmente.

Como se inscrever para as Casas de Cultura da UFC?

A inscrição para as Casas de Cultura da UFC é feita online. O formulário pode ser acessado clicando aqui.

A documentação necessária para inscrição e matrícula é a mesma: documento de identidade original e com foto e comprovante de conclusão do Ensino Fundamental. No dia da prova é necessário apresentar o comprovante de inscrição e, para a matrícula, o comprovante de pagamento da taxa correspondente.