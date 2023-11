Percentual de endividados no Brasil é o menor desde 2022, afirma CNC

Esta é a quarta queda consecutiva e possui, atualmente, 76,9% das famílias com dívidas no Brasil

No ano, a proporção de endividados intensificou o movimento de queda, reduzindo 2,3 pontos percentuais. Do total de pessoas com dívidas, 18,1% consideram-se “muito endividadas”, percentual que apontava tendência de queda desde junho, mas cresceu 0,5 pontos percentuais no mês e 0,8% no ano.

O dado é da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) desde janeiro de 2010.

O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer diminuiu em outubro, representando 76,9% das famílias no País. Com a quarta queda consecutiva, o volume de endividados chegou ao menor nível desde fevereiro de 2022.

A proporção de consumidores endividados diminuiu, no mês e no ano, nos dois grupos de gênero. Entre mulheres, a queda foi mais intensa (-0,6 p.p. e -3,3 p.p no mês e no ano, respectivamente) do que entre os consumidores (-0,4 p.p. e -1,7 p.p.).

No entanto, do total de consumidores com atrasos, 48,5% estão com atrasos acima de 90 dias, proporção que ainda mostra crescimento (6,6 pontos no ano).

Pelo recorte salarial, o índice melhorou entre as famílias de renda baixa (0-3 SM) e renda média baixa (3-5 SM). Apenas o grupo com renda média entre 5-10 SM o volume de inadimplentes cresceu.

Já a tendência de queda no volume de homens endividados, no entanto, está mais pronunciada do que a de mulheres com dívidas. Isso porque a proporção de consumidoras com débitos vem apresentando maior resiliência.

Entre as modalidades de dívida, o volume de endividados no cartão de crédito cresceu mais em um ano entre os homens (+1,5 p.p.), do que entre as mulheres (0,2 p.p.), embora elas sejam proporcionalmente mais numerosas no endividamento no cartão do que eles.

Enquanto o público masculino intensificou o uso do cartão de crédito no ano encerrado em outubro, as mulheres apontam mais dívidas no crédito pessoal, carnês de loja e financiamento de imóvel.